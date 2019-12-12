В Новокузнецке и Осинниках назначили новых прокуроров

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-12T13:10:25+03:00

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Генеральный прокурор России подписал приказ о двух новых назначениях. В Осинниках теперь обязанности прокурора будет исполнять Андрей Фролов, а на должность прокурора Заводского района Новокузнецка назначен Олег Аксиненко.

Как рассказали в прокуратуре области, Андрей Фролов в органах надзорного ведомства работает с 1998 года. Начинал свой трудовой путь с должности следователя прокуратуры, а затем зампрокурора Кузнецкого района Новокузнецка. В 2009 году был назначен прокурором Заводского района Новокузнецка. Имеет поощрения прокурора области и генерального прокурора России.

На должность прокурора Заводского района Новокузнецка назначен Олег Аксиненко. Фото: Прокуратура Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU