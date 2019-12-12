На проспекте Шахтеров в Кемерове запретят парковку

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-12T14:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 декабря, в Кемерове пройдет XIV Городской слет общественности. Местом проведения был выбран Дворец культуры шахтеров в Рудничном районе города (пр. Шахтеров, 2).

В связи с проведением мероприятия на целый день, с 6.00 до 18.00, будет ограничено движение автомобильного транспорта на въезде на территорию учреждения.

Также в администрации города отметили, что в этот день на участке проспекта Шахтеров от улицы Нахимова до въезда на парковку Дворца культуры будет запрещена стоянка транспорта. Нельзя будет оставить автомобиль и на парковке самого учреждения.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Кемерове готовят проект планировки территорий, по которым пойдет дорога в объезд областного центра. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU