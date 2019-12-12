Педагогический институт планируют возродить в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-12T14:13:53+03:00

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В Новокузнецке планируют возродить педагогический институт. Здесь будут готовить учителей для кузбасских школ.

Сергей Цивилев в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказал о том, что решить проблему нехватки учителей в кузбасских школах можно за счет возрождения Новокузнецкого педагогического института.

- Мы обсудили важную проблему - нехватку учителей в школах Кузбасса и, как следствие, высокую нагрузку на действующих педагогов, - отметил Сергей Цивилев после беседы с представителями Совета старейшин Кузбасса. - И вот что предложили старейшины: возродить педагогический институт в Новокузнецке. Идея отличная, я ее поддержал.

Предполагается, что на базе КемГУ будет создан областной педагогический университет, специализированный именно для Кузбасса. Губернатор отметил, что предстоит решить, какие здания будут переданы для обучения будущих педагогов, и отметил, что до сих пор сохранилась и инфраструктура, и педагогический коллектив, преданный своему делу.

ИСТОЧНИК KP.RU