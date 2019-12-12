2019-12-12T15:05:00+03:00
Происшествия

На улице Новокузнецка заметили 5-летнего ребенка без одежды

Малыш сбежал из кафе, пока его мать общалась с друзьями
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
На улице Новокузнецка заметили 5-летнего ребенка без одежды. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиНа улице Новокузнецка заметили 5-летнего ребенка без одежды. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Вечером на проспекте Курако в Новокузнецке горожане заметили 5-летнего мальчика. Ребенок был без взрослых и находился на улице без верхней одежды.

Прохожие, которые обнаружили мальчика, сразу же завели его в помещение находившегося поблизости педагогического колледжа. Позже выяснилось, что ребенка уже разыскивает мать. Как оказалось, она находилась в кафе с двумя детьми, где общалась с друзьями. В какой-то момент младшему стало скучно в игровой комнате, и он вышел на улицу.

- Ребенок преодолел проезжую часть, прошел около полукилометра, пока ему навстречу не попались горожанки, которые и отвели его в теплое помещение, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Сообщить что-то о себе мальчик не смог из-за заболевания.

Полицейские укутали малыша в форменный бушлат, чтобы согреть, а вскоре была установлена личность родительницы. С ней провели беседу, а также назначили штраф в размере 500 рублей за невыполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Новокузнецка заметили 5-летнего ребенка без одежды
Педагогический институт планируют возродить в Новокузнецке
На проспекте Шахтеров в Кемерове запретят парковку
В Новокузнецке и Осинниках назначили новых прокуроров
WADA не помешает: в Кузбассе проведут чемпионат мира по парашютному спорту
Сергей Цивилев подписал документы о подготовке проекта дороги в обход Кемерова
Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых
Возле новокузнецкого ТЦ запретят парковку
За таджика ответишь: кузбасское предприятие закрыли за уволенных гастарбайтеров
Снег, метели и морозы придут в Кузбасс в конце недели
Проект нового аэропорта подготовили в Кузбассе
Магазин с гаражом и офисами ночью сгорел в Кемерове
Стала известна дата открытия школы в Трещевском
Уволенный советник гендиректора юргинского предприятия вернул работу по суду
Режим «черного неба» снова объявлен в Новокузнецке