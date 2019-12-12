На улице Новокузнецка заметили 5-летнего ребенка без одежды

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-12T15:05:00+03:00

Малыш сбежал из кафе, пока его мать общалась с друзьями

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Вечером на проспекте Курако в Новокузнецке горожане заметили 5-летнего мальчика. Ребенок был без взрослых и находился на улице без верхней одежды.

Прохожие, которые обнаружили мальчика, сразу же завели его в помещение находившегося поблизости педагогического колледжа. Позже выяснилось, что ребенка уже разыскивает мать. Как оказалось, она находилась в кафе с двумя детьми, где общалась с друзьями. В какой-то момент младшему стало скучно в игровой комнате, и он вышел на улицу.

- Ребенок преодолел проезжую часть, прошел около полукилометра, пока ему навстречу не попались горожанки, которые и отвели его в теплое помещение, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Сообщить что-то о себе мальчик не смог из-за заболевания.

Полицейские укутали малыша в форменный бушлат, чтобы согреть, а вскоре была установлена личность родительницы. С ней провели беседу, а также назначили штраф в размере 500 рублей за невыполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU