2019-12-13T03:53:57+03:00
Общество

Позвонить с таксофона на мобильный кузбассовцы могут бесплатно

Сделать это можно с одного из 1186 таксофонов
Екатерина РОМАНОВА
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Позвонить с таксофона на мобильный кузбассовцы могут бесплатноПозвонить с таксофона на мобильный кузбассовцы могут бесплатноФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Звонить с таксофонов на мобильные номера кузбассовцы теперь могут бесплатно. С 15 ноября ПАО «Ростелеком» отменило плату за такие телефонные звонки.

Сейчас работает 1186 таксофонов по всему Кузбассу. И после того, как с 15 ноября отметили плату за звонки с таксофонов, во многих отдаленных и труднодоступных кузбассовцы стали чаще звонить друг другу.

- Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона таксофоны – до сих пор единственное средство связи, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. - За последнее время зафиксирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи

К слову, до этого отменили плату за местные телефонные соединения с таксофонов, позже стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. С 1 июня 2019 года обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране, это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Позвонить с таксофона на мобильный кузбассовцы могут бесплатно
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