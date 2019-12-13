2019-12-13T06:54:15+03:00
Происшествия

Новокузнечанин явился в бар с пистолетом и устроил дебош

От стражей порядка горожанин вместе с другом прятался в соседнем от бара дворе
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин явился в бар с пистолетом и устроил дебошНовокузнечанин явился в бар с пистолетом и устроил дебошФото: Кирилл ЧАЩИН
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В меню бара не оказалось любимого новокузнечанином блюда. Тогда он устроил дебош и даже угрожал персоналу оружием.

Двое кузбассовцев решили отдохнуть и расслабиться при помощи спиртного. Они выпили, пообщались, а потом решили зайти в бар на проспекте Шахтеров в Новокузнецке и слегка подкрепиться. Увы, любимого ими блюда в меню не оказалось, тогда приятели устроили скандал. Персонал бара пытался успокоить дебоширов. Тогда один из приятелей, чтобы продемонстрировать серьезность намерений, достал из одного кармана пистолет и переложил его в другой карман.

Работник бара нажал тревожную кнопку, и подвыпившая парочка поспешила скрыться из бара. Правда, далеко буянам уйти не удалось: бойцы Росгвардии задержали их в соседнем дворе. Позже оказалось, что пневматический пистолет в кармане носил 31-летний новокузнечанин.

- В ходе проверки личности бойцы установили, что второй посетитель бара, 33-летний прокопчанин, разыскивался правоохранителями Белова по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кузбассу. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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