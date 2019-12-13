2019-12-13T07:00:14+03:00
Общество

На площади Советов в Кемерове скоро откроется ледовый городок

Также там будет каток с хоккейной зоной, пункты проката, чайная зона и, конечно же, лошадки
Мария ТОЛМАЧЕВА
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На площади Советов в Кемерове скоро откроется ледовый городок. Фото: Мария ТОЛМАЧЕВАНа площади Советов в Кемерове скоро откроется ледовый городок. Фото: Мария ТОЛМАЧЕВА
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С 1 декабря началось строительство ледового городка в областной столице. Целыми днями на площадь Советов привозят глыбы льда, которые затем обрабатываются скульпторами и художниками для создания новогодней сказки. Весь лед объемом 250 кубических метров привозится исключительно с Красного озера.

- Все городки в Кузбассе делаются с этого озера. Только там голубой оттенок. Мы пробовали и в других местах: Белово, Топки, Прокопьевск, но везде либо прозрачный, либо зеленый оттенок льда, - рассказал Александр Михайлов, скульптор.

Также для жителей города откроется прокат коньков и санок, а еще чайная зона для желающих отдохнуть и согреться.

Закончить строительство ледового городка планируется до 20 декабря. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в ближайшее время не посетит нашу область, а это означает, что ледяным скульптурам ничего не угрожает, и совсем скоро кемеровчане смогут любоваться этой волшебной сказкой в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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