СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-13T06:57:16+03:00

Мэр Новосибирска о кривой городской елке: «Не стали покупать новую, как в Кемерове». Фото: Мария Машанова/Сиб.фм

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Жители Новосибирска заметили, что у главной новогодней елки города, установленной на площади Ленина, мягко говоря, странный вид. Покосившееся дерево, по словам очевидцев, напомнило Пизанскую башню. А некоторые и вовсе считают, что елка «приуныла» в ожидании праздников.

Эти слова прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- В этом году мы сэкономили, не стали покупать новую елку, как например, в Кемерово. Там на это потратили около 18 миллионов рублей. Мы отреставрировали прошлогоднюю и поставили. Сегодня елку поправят, — цитируют мэра наши коллеги из КП-Новосибирск.

Отметим, что на момент публикации крен у главной новогодней ел Новосибирска уже выправили.

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ИСТОЧНИК KP.RU