Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-13T07:46:19+03:00

Конференция проводится с 2003 года и традиционно собирает на своей площадке более 600 представителей ИБ-индустрии

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Россельхозбанк выступил официальным партнером крупнейшей в России конференции в области рынков капитала - XVII Российского облигационного конгресса.

Конференция проводится с 2003 года и традиционно собирает на своей площадке более 600 представителей ИБ-индустрии: банкиров, финансовых директоров, казначеев, представителей инвестиционных, юридических, консалтинговых компаний, регуляторов, федеральных и региональных органов власти.

Профессионалы российского и международного долговых рынков конференции обсудили развитие законодательства, фондирование банков, стратегии развития облигационного рынка в 2020 году, а также другие актуальные вопросы.

Эксперты РСХБ традиционно приняли участие в конгрессе. Начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Петр Тер-Аванесян рассказал о вариантах удачных инвестиций в следующем году.

Партнерский материал.