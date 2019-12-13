В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
В Мариинске вынесен приговор 58-летней женщине и ее 27-летнему сыну, которые использовали рабский труд молодой девушки. При этом несчастную оскорбляли и били.
В рабство к двум местным жителям молодая девушка, страдающая психическим заболеванием, попала в 2015 году. У потерпевшей отобрали паспорт и силой принуждали к работе, а также постоянно угрожали и избивали различными предметами.
- В ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали, - сообщили в областной прокуратуре. - Однако государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства виновности подсудимых.
В результате после рассмотрения всех материалов дела суд назначил женщине четыре года лишения свободы, а ее сыну - три с половиной года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU