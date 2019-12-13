2019-12-13T08:12:22+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили двух рабовладельцев

Они силой удерживали молодую девушку с психическим заболеванием
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе осудили двух рабовладельцевВ Кузбассе осудили двух рабовладельцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мариинске вынесен приговор 58-летней женщине и ее 27-летнему сыну, которые использовали рабский труд молодой девушки. При этом несчастную оскорбляли и били.

В рабство к двум местным жителям молодая девушка, страдающая психическим заболеванием, попала в 2015 году. У потерпевшей отобрали паспорт и силой принуждали к работе, а также постоянно угрожали и избивали различными предметами.

- В ходе судебного заседания подсудимые свою вину отрицали, - сообщили в областной прокуратуре. - Однако государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства виновности подсудимых.

В результате после рассмотрения всех материалов дела суд назначил женщине четыре года лишения свободы, а ее сыну - три с половиной года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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