2019-12-13T08:17:25+03:00
Общество

В Кузбассе будут выплачивать пособия за третьего ребенка

Это позволит повысить рождаемость в регионе
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе будут выплачивать пособия за третьего ребенкаВ Кузбассе будут выплачивать пособия за третьего ребенкаФото: Яна ПОПОВА
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Правительство России опубликовало расширенный список регионов, которым предоставят средства для выплаты пособия за третьего и последующих детей. В их числе оказался и Кузбасс.

Всего в перечень вошло 75 регионов страны, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости достаточно низкий. Эта мера позволит создать условия для повышения рождаемости.

«Общий объем средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 миллиарда рублей, в том числе 45,8 миллиарда - из федерального бюджета и 9,5 миллиарда - из бюджетов субъектов Федерации», - говорится в распоряжении.

Отметим, с каждым годом количество регионов, где финансово поддерживают многодетные семьи, растет: в прошлом году деньги из федерального бюджета выделялись 62 регионам, в 2018-м - 60, а в 2017 году - 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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