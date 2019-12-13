Кузбасские власти пообещали не закрывать роддом в Киселевске

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-13T09:02:58+03:00

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И.о.заместителя губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Михаил Малин прокомментировал слухи о закрытии родильного отделения горбольницы в Киселевске, которые появились в соцсетях. По его словам, ни закрытия подразделения, ни увольнения персонала не будет.

«Хочу сказать пару слов по этому поводу. Никакого закрытия и повсеместного увольнения медицинского персонала не планируется вообще! - написал Михаил Малин в своем Instagram .- В Киселевске рассматриваются мероприятия по улучшению системы здравоохранения города: возможность строительства поликлиники Киселевской горбольницы в районе Красный Камень, ремонт имеющихся поликлиник городской больницы, ремонт стационарных подразделений данного медучреждения».

По словам Михаила Малина, больница рассматривала возможность отремонтировать хирургический корпус, а потом туда перенести роддом, чтобы улучшить условия пребывания пациентов.

Он также отметил, что в данном корпусе нет гнойного отделения и не планируется размещение других отделений. «Более того, организация оказания медицинской помощи планируется согласно стандартам и порядкам, у каждого отделения планируется свой вход, санпропускник, - отметил Малин. - Обращаю ваше внимание, что это просто идея, которая вынесена на рассмотрение!»

ИСТОЧНИК KP.RU