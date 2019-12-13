Из-за новогодних праздников в Кузбассе изменится расписание автобусов
В ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» рассказали о расписании движения междугородних и пригородных автобусов в предпраздничные дни и новогодние праздники.
Транспорт будет ходить по следующим графикам:
- 30 декабря 2019 года по расписанию пятницы;
- 31 декабря 2019 года по расписанию субботы;
- 1 - 7 января 2020 года по расписанию вторника;
- 8 января 2020 года по расписанию воскресенья;
- 9 января 2020 года по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.
В кассах уже начались продажи билетов на 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2019 года.
- В конце декабря, 30-31-го числа, предполагается введение дополнительных рейсов без предоставления льгот по наиболее популярным направлениям, - сообщили в организации. - В праздничные январские дни из-за низкого пассажиропотока возможны отмены отдельных рейсов.
Более подробную информацию пассажиры могут узнать на автовокзалах и автостанциях.
ИСТОЧНИК KP.RU