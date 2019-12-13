2019-12-13T10:04:17+03:00
Общество

Из-за новогодних праздников в Кузбассе изменится расписание автобусов

Также возможны отмены отдельных рейсов из-за небольшого количества пассажиров
Ирина АВТУШКО
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Из-за новогодних праздников в Кузбассе изменится расписание автобусовИз-за новогодних праздников в Кузбассе изменится расписание автобусовФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» рассказали о расписании движения междугородних и пригородных автобусов в предпраздничные дни и новогодние праздники.

Транспорт будет ходить по следующим графикам:

- 30 декабря 2019 года по расписанию пятницы;

- 31 декабря 2019 года по расписанию субботы;

- 1 - 7 января 2020 года по расписанию вторника;

- 8 января 2020 года по расписанию воскресенья;

- 9 января 2020 года по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.

В кассах уже начались продажи билетов на 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2019 года.

- В конце декабря, 30-31-го числа, предполагается введение дополнительных рейсов без предоставления льгот по наиболее популярным направлениям, - сообщили в организации. - В праздничные январские дни из-за низкого пассажиропотока возможны отмены отдельных рейсов.

Более подробную информацию пассажиры могут узнать на автовокзалах и автостанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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