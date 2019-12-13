Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Омск
С 12 января следующего года будут запущены рейсы по маршруту Омск - Новокузнецк - Омск. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани Новокузнецка.
Выполнять рейсы будет компания «Ютэйр», полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах ATR-72-500.
Рейс UT-6189 будет вылетать из Омска по средам и воскресеньям в 11.50, прилет в Новокузнецк - в 15.00 по местному времени.
Из Новокузнецка рейс UT-6189 будет вылетать по средам и воскресеньям в 15.00, прилет в Омск - в 17.20 по местному времени.
Предварительная продажа билетов уже открыта в авиакассах и на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU