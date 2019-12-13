СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-13T12:00:57+03:00

Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Омск. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Воздушное сообщение между городами начнет действовать с 12 января 2020 года

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С 12 января следующего года будут запущены рейсы по маршруту Омск - Новокузнецк - Омск. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани Новокузнецка.

Выполнять рейсы будет компания «Ютэйр», полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах ATR-72-500.

Рейс UT-6189 будет вылетать из Омска по средам и воскресеньям в 11.50, прилет в Новокузнецк - в 15.00 по местному времени.

Из Новокузнецка рейс UT-6189 будет вылетать по средам и воскресеньям в 15.00, прилет в Омск - в 17.20 по местному времени.

Предварительная продажа билетов уже открыта в авиакассах и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU