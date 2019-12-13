2019-12-13T11:28:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В 2022 году Россельхозбанк обеспечит финансовыми услугами все сельские территории СКФО

На территории СКФО Банк реализует целый комплекс мер поддержки аграрного предпринимательства, среди которых и кредит «Микро АПК»
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк продолжит тесное сотрудничество с предпринимателями Северо-Кавказского федерального округа и будет активно увеличивать доступность финансовых услуг на сельских территориях. Об этом сказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на пленарной сессии XVI съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Минеральных Водах.

Примерно половина населения СКФО проживает в сельской местности, что делает вопрос о работе с аграриями и их бизнесом особенно актуальным.

«На территории СКФО Банк реализует целый комплекс мер поддержки аграрного предпринимательства, среди которых и кредит «Микро АПК» с упрощенными условиями получения, и программа кредитования «Стань фермером», и содействие кооперации. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, регион обладает и потенциалом роста сельскохозяйственного экспорта с 350 миллионов долларов в 2018 году до 1 266 миллионов долларов в 2024 году, то есть в 3,6 раза. И РСХБ как опытнейший участник аграрного развития приложит все усилия для реализации этого потенциала», – подчеркнул Максим Любомудров.

Особое внимание Банк уделяет увеличению доступности услуг в регионе, добавил заместитель Председателя Правления.

Партнерский материал.

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