СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-13T12:03:59+03:00

В Кузбассе без вести пропала студентка. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Кузбасские полицейские просят помочь в розыске Екатерины Сорокиной из Белова. Девушка 1999 года рождения 2 декабря ушла из студенческого общежития, где проживала, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

-По имеющейся информации, она может находиться в Якутии, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В день исчезновения девушка была одета в темно-синий пуховик, белую шапку с помпоном, синие джинсы и сапоги высотой до колена.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемой либо видевших ее после 2 декабря, сообщить об этом по телефонам в Белове: 8 (384-52) 2-34-41, 2-83-67 либо 02 (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU