СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-13T12:45:46+03:00

В Кузбассе изъяли более четырех тысяч незаконных петард и ракет. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Вопреки закону они продавались в жилых домах

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке полицейские обнаружили и изъяли 4,2 тысячи пиротехнических изделий в городском магазине. Причина - торговля на первом этаже жилого дома, что запрещено законом.

Магазин, где с нарушениями условий торгуют фейерверками, петардами, фонтанчиками и прочими пиротехническими изделиями, обнаружился в Заводском районе в результате профилактического рейда «Пиротехника-Ель».

Второй магазин обнаружился в жилом доме на улице Ленина. Здесь за нарушение правил противопожарной безопасности при продаже было изъято 54 упаковки бенгальских свечей.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении должностных лиц обеих торговых точек стражи порядка составили административные протоколы. В качестве наказания им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Изъятую пиротехнику стражи порядка конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU