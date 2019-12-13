2019-12-13T14:57:09+03:00
Общество

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» за автомобилистами будут следить новые камеры

На нескольких участках установили дополнительные приборы фиксации
Ирина АВТУШКО
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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» за автомобилистами будут следить новые камерыНа федеральной трассе Р-255 «Сибирь» за автомобилистами будут следить новые камерыФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые приборы фиксации появятся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Камеры, работающие в автоматическом режиме, оборудованы на въезде и выезде их трех сел – Симаново, Топки и Мазурово.

Приборы могут фиксировать превышение скорости на протяженных участках, а также выезд на встречную полосу движения.

-Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что в населенном пункте разрешается движение транспорта со скоростью 60 километров в час, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Эти требования ПДД действуют в границах дорожных знаков особых предписаний «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта». Превышение скорости движения предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до 5 000 рублей.

Отметим, что с начала этого года при помощи установленных камер удалось выявить 1 миллион 5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Самые частые - неправильный выбор скорости движения и выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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