2019-12-14T08:51:52+03:00
Происшествия

Кулаком в лицо: в Кузбассе женщина вынесла продукты из магазина и напала на продавца

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком
Ирина АВТУШКО
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Кулаком в лицо: в Кузбассе женщина вынесла продукты из магазина и напала на продавцаКулаком в лицо: в Кузбассе женщина вынесла продукты из магазина и напала на продавцаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали 26-летнюю женщину, которая вынесла из магазина продукты, не заплатив за них. До этого остановить злоумышленницу попыталась работница торговой точки, но получила кулаком в лицо.

Со слов продавца, одна из посетительниц попыталась похитить продукты на сумму в две тысячи рублей и даже умудрилась пронести их на улицу мимо кассы, однако была остановлена сотрудницей магазина. Тогда злоумышленница ударила ту пол лицу, бросила продукты и скрылась на ожидавшем ее неподалеку автомобиле.

-На розыск и задержание подозреваемой были ориентированы наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровсой области. - В результате сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, на котором передвигалась подозреваемая, и доставили ее в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, задержанная уже была судима. В Ленинск-кузнецкий она приехала из Белова в гости к подруге. Сейчас расследование в отношении женщины завершено ее ждет суд. Максимально ей грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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