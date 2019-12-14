2019-12-14T10:28:20+03:00
Общество

«Не боятся, что уши на кону»: в Кемерове школьники слепили снеговиков прямо на автомобиле

Необычную инсталляцию заметил один их прохожих
Яна ПОПОВА
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«Не боятся, что уши на кону»: в Кемерове школьники слепили снеговиков прямо на автомобиле. Фото: Дмитрий ЕСИН«Не боятся, что уши на кону»: в Кемерове школьники слепили снеговиков прямо на автомобиле. Фото: Дмитрий ЕСИН
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Кемеровчанин опубликовал в одной из групп города в социальной сети фотографии автомобиля, на котором установлены забавные маленькие снеговички.

По словам мужчины, идя по одной из улиц Заводского района вечером, издалека он заметил, как двое ребятишек школьного возраста лепили из снега фигурки, а чтобы их творчество точно заметили прохожие, ставили получившихся снеговичков на капот одной из машин.

Пользователям паблика, где были размещены фотографии, понравилось детское творчество. Они рассказали, что снеговички их порадовали, а наивность и смелость ребят – удивили.

– И не боятся же, что уши на кону, – написал один из комментаторов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала еще об одном «снежном событии»: на главной площади областной столицы Кузбасса до 20 декабря откроется ледяной городок, где появятся каток с хоккейной зоной, пункты проката, чайная зона и лошадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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