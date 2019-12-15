Самое высокое в Кузбассе колесо обозрения разобрали

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-15T11:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На главной площади Новокузнецка вовсю играет яркими огнями новогодняя елка, а вот колесо обозрения – самое высокое в Кузбассе – разобрано. От него остались лишь опоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/749786" frameborder="0"></iframe> Что осталось от колеса обозрения в Новокузнецке.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Разбирать колесо начала в первых числах декабря. Рабочим потребовалось меньше двух недель на то, чтобы снять кабинки и разобрать обод. Причем работы по демонтажу велись одновременно с монтажом главной городской елки, снежных горок и фигур. Сейчас на месте новокузнецкого колеса обозрения, которое входит в десятку самых высоких в России, остались лишь опоры.

Так выглядит колесо сейчас.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Впрочем, незадолго до того, как разобрать колесо, его собственники заявили, что после необходимых испытаний и модернизации колесо вновь вернется в Новокузнецк и будет заново смонтировано. Это должно случиться в мае 2020 года. По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, собственники решили сделать аттракцион более доступным и комфортным. В частности, должны появиться пандусы и кабинки для маломобильных граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/749787" frameborder="0"></iframe> Как разбирали колесо обозрения в Новокузнецке..Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, колесо установили в 2018 году. Оно стало подарком от частных инвесторов горожанам к юбилею Новокузнецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новокузнечане останутся без колеса обозрения

Огромное колесо обозрения, которое возвышается на площади общественных мероприятий в Новокузнецке, в скором времени будет демонтировано. Такое решение приняли собственники аттракциона. (подробности)

Успеть за 13 минут: новокузнечане используют кабинку колеса обозрения для встреч по-взрослому

В одном из новокузнецких пабликов горожанки обсуждали необычные места для занятий любовью в городе. Среди всем известных (или неизвестных) мест оказалось одно, расположенное в центре города и изначально не предназначенное для этого: 50-метровое колесо обозрения. Возможно ли сделать это в стеклянной кабинке и что можно успеть за 13 минут, выяснял наш корреспондент. (подробности)

В Новокузнецке приступили к монтажу колеса обозрения

Колесо – подарок от частных инвесторов новокузнечанам на 400-летие города. У аттракциона, высота которого достигает 50 метров, будут закрытые кабины, так что посмотреть на город с высоты можно будет в любое время года. Открытие же колеса обозрения запланировано на третий квартал 2018 года. (подробности)

50 метров над уровнем города: в Новокузнецке скоро откроется новое колесо обозрения

В Новокузнецке открывается колесо обозрения. Его высота – почти 52 метра. Стоимость – более 70 миллионов рублей – средства инвесторов. Одновременно кататься на этом колесе могут 108 человек, а ширина обзора в ясную погоду ограничивается лишь горами, окружающими город. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU