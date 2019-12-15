Ученые из Кемерова создали приложение для реабилитации кардиобольных

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-15T11:33:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое в России мобильное приложение для реабилитации кардиологических больных создали ученые Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря этому приложению пациенты, которые перенесли серьезные операции на сердце, а также больные стенокардией, перенесшие инфаркт миокарда – получат индивидуалную поддержку. Врачи смогут вести пациентов удаленно после выписки. Благодаря приложении. Можно контролировать уровень холестерина, индекс массы тела, определять оптимальные физические нагрузки.

- Благодаря специальному приложению контроль факторов риска ведется как со стороны врача, так и со стороны пациента. Наши пациенты не только получают индивидуальную программу по ходьбе и лечебной гимнастике, перечню тренировок, но и имеют возможность обращаться к нам за помощью, корректировать интенсивность нагрузок по необходимости. Уделено внимание психологическому сопровождению, например, в приложении наши специалисты дают рекомендации, как бороться с приступами тревожности, - рассказала Светлана Помешкина, руководитель грантового проекта, заведующая лабораторией реабилитации, доктор медицинских наук.

В первой группе больных, которые устанавливают приложение, уже более 30 человек. Проект был создан благодаря полученному гранту и будет реализован до 31 октября 2020 года. За это время в новой программе реабилитации примут участие более 200 кузбассовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU