До-20 градусов: какой будет погода 16 декабря в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-15T12:45:07+03:00

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Снег, ветер, переменная облачность: такой будет погода в понедельник, 16 декабря в Кузбассе. Синоптики рассказали, какой будет температура в ближайшие сутки на территории региона.

Ночью, по данным Кемеровского гидрометцентра, в Кузбассе ожидается от 10 до 15 градусов мороза. При этом местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. В Кемерове похолодает до -13…-15. На территории области пройдет снег, скорость юго-западного ветра может достигать 6-11 метров в секунду.

Днем на территории Кузбасса потеплеет до -4…-9 градусов. Однако местами столбики термометров поднимутся лишь до -14 градусов. В Кемерове ожидается от -7 до -9 градусов. Также сохранится облачность с прояснениями, пройдет небольшой снег. Скорость юго-западного ветра существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU