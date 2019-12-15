2019-12-15T13:39:56+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке

Момент аварии запечатлели камеры наблюдения [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке. ФОТО: cam.hutor.ruТрамвай протаранил легковушку в Новокузнецке. ФОТО: cam.hutor.ru
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Дорожно-транспортное случилось на кольце Дома быта произошло около 17:55. Камеры зафиксировали как трамвай, проезжающий кольцо, врезался в легковой автомобиль.

Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке.Видео: cam.hutor.ru

ДТП произошло в тот момент, когда трамвай выезжал с развязки. Камера зафиксировала, как все автомобили, следовавшие по кольцу, останавливаются перед трамвайным полотном. Лишь один водитель игнорирует правила и продолжает движение. Видимо, водитель трамвая не ожидал такого маневра. Избежать столкновения не удалось, и вагон врезался в бок легковушки. Трамвай протащил машину по рельсам несколько метров.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается. Уже в 18:30, после того, как поврежденную легковушку убрали с рельсов, трамвай продолжил движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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