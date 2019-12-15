Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке
Дорожно-транспортное случилось на кольце Дома быта произошло около 17:55. Камеры зафиксировали как трамвай, проезжающий кольцо, врезался в легковой автомобиль.
Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке.Видео: cam.hutor.ru
ДТП произошло в тот момент, когда трамвай выезжал с развязки. Камера зафиксировала, как все автомобили, следовавшие по кольцу, останавливаются перед трамвайным полотном. Лишь один водитель игнорирует правила и продолжает движение. Видимо, водитель трамвая не ожидал такого маневра. Избежать столкновения не удалось, и вагон врезался в бок легковушки. Трамвай протащил машину по рельсам несколько метров.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается. Уже в 18:30, после того, как поврежденную легковушку убрали с рельсов, трамвай продолжил движение.
ИСТОЧНИК KP.RU