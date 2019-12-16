Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек
Жители одного из многоквартирных домов в Междуреченске выложили в сеть фотографии крыши, с которой свивают сосульки. Причем опасная наледь находится прямо над входом в подъезд.
Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"
Междуреченцы отмечают, что наледь появилась еще неделю назад, однако представители управляющей компании не торопятся убирать ее.
- Уже неделю - сосульки, поставили ограждения, а как в подъезд заходить? – возмущены жильцы дома. - При выходе и входе в подъезд если на кого упадет сосуля, управляющая компания будет не при делах, ну она же огородила!
Жители дома уверены: поставленная ограждающая лента не спасет от опасности. Также они надеются, что городские власти обратят внимание на наледь и обяжут представителей УК убрать ее.
ИСТОЧНИК KP.RU