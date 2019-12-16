2019-12-16T03:41:25+03:00
Происшествия

Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек

Опасная наледь нависла прямо над подъездом
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"
Изменить размер текста:

Жители одного из многоквартирных домов в Междуреченске выложили в сеть фотографии крыши, с которой свивают сосульки. Причем опасная наледь находится прямо над входом в подъезд.

Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Междуреченцы отмечают, что наледь появилась еще неделю назад, однако представители управляющей компании не торопятся убирать ее.

- Уже неделю - сосульки, поставили ограждения, а как в подъезд заходить? – возмущены жильцы дома. - При выходе и входе в подъезд если на кого упадет сосуля, управляющая компания будет не при делах, ну она же огородила!

Жители дома уверены: поставленная ограждающая лента не спасет от опасности. Также они надеются, что городские власти обратят внимание на наледь и обяжут представителей УК убрать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровотечение и невозможность ходить: опасное заболевание появилось в Кузбассе
«Чемпионы, получается»: двое кузбассовцев стали победителями высшей лиги КВН
В общежитии возле Кемеровского президентского кадетского училища произошел пожар
Новокузнечанин устроил в подъезде процедурный кабинет
Междуреченцы опасаются за свои жизни из-за сосулек
Трамвай протаранил легковушку в Новокузнецке
До-20 градусов: какой будет погода 16 декабря в Кузбассе
Ученые из Кемерова создали приложение для реабилитации кардиобольных
Самое высокое в Кузбассе колесо обозрения разобрали
Еще 200 игровых площадок установят в Кузбассе
Кемеровчанка обошла вокруг дома и осталась без 300 тысяч рублей
Беречь от огня и воды: кузбассовцам рассказали, как выбирать пиротехнику
В Кузбассе можно будет посмотреть фильмы бесплатно
За супружескую измену новокузнечанка поплатилась кольцом, телефоном и картой
Больше месяца в Кемерове ищут слабослышащую женщину
У жительницы Новокузнецка украли 240 тысяч рублей
В Кемерове выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса
Кузбассовец предложил переименовать Новокузнецк в Кондомск
За год в Кузбассе из аварийного жилья переселили 1530 человек
До -24: в воскресенье в Кузбассе резко похолодает