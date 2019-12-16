Новокузнечанин устроил в подъезде процедурный кабинет

СЕГОДНЯ 03:58 2019-12-16T03:58:15+03:00

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Жители одного из домов Новоильинского района поделились видеозаписью. Камера наблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина делает себе укол прямо в подъезде.

На кадрах, снятых видеокамерой, видно, как мужчина быстро поднимается по лестнице, останавливается возле лифта, бросает на ступеньки вещи, достает из кармана шприц, а потом снимает куртку и делает укол в руку. При этом он даже поворачивается лицом к камере – точнее, к свету, чтобы лучше видеть место укола.

- Не открывайте, пожалуйста, двери домофона в подъезд незнакомым людям! Поверьте, это может оказаться куда опаснее для других жильцов что находятся поблизости, особенно для детей! – призывают жители дома. - Потому как неизвестно, что у таких неадекватов творится в их «говяжьей» голове.

Одни комментаторы удивились, что такой способ употребления запрещенных препаратов еще в ходу. Другие же уверены, что прилично одетый мужчина мог страдать заболеванием, например, диабетом, и укол ему жизненно необходим.

ИСТОЧНИК KP.RU