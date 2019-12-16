СЕГОДНЯ 05:05 2019-12-16T05:07:51+03:00

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35 пожарных боролись с огнем в общежитии на проспекте Московском – аккурат напротив Президентского кадетского училища. При пожаре спасли 17 человек, трое из которых – дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/749880" frameborder="0"></iframe> В общежитии возле Кемеровского президентского кадетского училища произошел пожар.Видео: Дмитрий Гнедь

Последствия пожара в общежитии очевидец Дмитрий Гнедь снял на видео. Черные стены, покрытые копотью, оплавленный кабель, дым и гарь – таковы последствия пожара.

Сигнал о пожаре в общежитии поступил в 17:46 от очевидцев. На место ЧП тут же выдвинулись 10 единиц техники и 35 человек.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде на шестом этаже было плотное задымление, - сообщает подробности ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке. Специалисты газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели на свежий воздух семнадцать человек, в числе которых были три ребенка.

Еще 51 человек самостоятельно покинули свои квартиры. К счастью, никому из них не потребовалась медицинская помощь. А позже оказалось, что очаг возгорания находился на лестничной клетке. Здесь сгорела старая мебель на площади пять квадратных метров, а также оплавился слаботочный кабель на площади 20 погонных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ликвидировать пожар удалось в 18:15.

ИСТОЧНИК KP.RU