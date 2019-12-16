2019-12-16T05:59:36+03:00
Общество

«Чемпионы, получается»: двое кузбассовцев стали победителями высшей лиги КВН

Они выступили в составе красноярской команды «Так то»
Яна ПОПОВА
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«Чемпионы, получается»: двое кузбассовцев стали победителями высшей лиги КВН. ФОТО: instagram Александра Бударина /«Чемпионы, получается»: двое кузбассовцев стали победителями высшей лиги КВН. ФОТО: instagram Александра Бударина /
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Двое кузбассовцев, Александр Бударин и Александр Корчагин, сыгравшие за красноярскую команду «Так то», стали чемпионами высшей лиги КВН. Финал прошел в субботу, 14 декабря, в московском Crocus City Hall.

Всего в итоговой игре участвовали пять команд: «Борцы. Северный десант» – Сургут, Сборная ТатнефтиАльметьевск, «Nаполеон Dинамит» – Тюменская область, «Так-то» – Красноярск и Сборная Снежногорска – Мурманская область.

По решению жюри красноярская команда стала лучшей. «Так то» обошли своих соперников, юмористов из Альметьевская, всего на одну десятую балла.

– Чемпионы, получается, – написал сразу после подведения итогов один из кузбасский игроков Александр Бударин на своей странице в социальной сети.

Радостью от победы поделились и все участники красноярского коллектива на своей официальной странице во «Вконтакте».

– Мы вышку выиграли, – кратко сообщили юмористы.

Однако реакция фанатов команды была куда более бурная. Они поздравляли ребят и радовались за них.

– Ребята, ваша победа заслуженная! Я болела за вас! Сезон на высшем уровне! Поздравляю! – написала одна из болельщиц команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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