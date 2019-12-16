2019-12-16T06:42:25+03:00
Происшествия

Кровотечение и невозможность ходить: опасное заболевание появилось в Кузбассе

Инфекция передается от животных к человеку
Екатерина РОМАНОВА
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Кровотечение и невозможность ходить: опасное заболевание появилось в КузбассеКровотечение и невозможность ходить: опасное заболевание появилось в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе инфекционисты зафиксировали случаи заражения животных лептоспирозом. Это инфекционное заболевание передается от животных к человеку и вызывает поражение почек, центральной нервной системы и кровоизлияния.

Лептоспироз у крупного рогатого скота и лошадей Управление ветеринарии Кузбасса обнаружило в Беловском, Гурьевском, Топкинском, Кемеровском, Промышленновском и Мысковском районах. За последние пять лет в Кузбассе зарегистрировали семь случаев лептоспироза у людей.

Возбудители заболевания - лептоспиры, которые, попадая в организм человека через поврежденную кожу и слизистые, заражают его. Повышается температура до 39-40 градусов, сильная головная боль, боли в икроножных мышцах, из-за которых сложно передвигаться. На 3-5-й день - желтушность, точечные кровоизлияния в склеры глаз и кожу. Позже - острая почечная и печеночная недостаточность, которые могут привести к смерти.

Источник инфекции - больные животные: грызуны, ежи, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, свиньи. Чтобы избежать заражения, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать для питья и хозяйственных нужд качественную воду, хранить продукты в недоступных для грызунов местах, соблюдать правила личной гигиены, вакцинировать животных, а при необходимости и самим поставить вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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