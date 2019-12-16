СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-16T09:24:35+03:00

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Водитель такси из Кемерова совершил обычный, на первый взгляд, поступок: перевел старушку через дорогу. Правда, для этого он остановил движение.

Очевидцы в социальных сетях делятся видео. Камера зафиксировала поступок неравнодушного таксиста. Он остановил автомобиль, вышел из него и помог пожилой женщине перейти дорогу. Женщина шла с тростью, и было очевидно, что каждый шаг давался ей с трудом. Однако водитель взял ее под руку и помог шаг за шагом преодолеть дорогу. Остальные автолюбители в это время терпеливо ждали, когда они дойдут до края дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/749890" frameborder="0"></iframe> «Таксист – красавчик!»: мужчина остановил движение и перевел старушку через дорогу.Видео: vk.com, "Регион 42", Саня Крест

«Неужели еще остались такие ребята, приятно на это смотреть!» - отмечает подписчик паблика Антоха Антошин.

«Молодец! Дай Бог ему здоровья! » - соглашается с ним другой подписчик.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что парень просто решил сыграть на камеру, а из-за его доброго - для одного человека - поступка десятки были вынуждены стоять и ждать. Впрочем, таких комментаторов оказалось меньшинство.

«Знаю этого таксиста, хороший человек», - резюмировал один из комментаторов, Владислав Леонов, выразив общую точку зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU