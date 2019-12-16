Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-16T08:28:11+03:00

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14 соболиных шкурок в сумке довели новокузнечанина до судебного разбирательства. Мужчина вез добычу на продажу, но о сопроводительных документах не позаботился.

Просто добыть пушного зверя сегодня мало: это нужно делать по закону и имея специальное разрешение с отметкой о количестве добытых особей. Один из новокузнечан не учел этого и предстал перед судом.

Охотник из Новокузнецкого района находился на вокзале, когда к нему подошел наряд патрульно-постовой службы полиции Новокузнецкого линейного отдела МВД России. Как оказалось – не зря. Во время проверки багажа выяснилось, что 28-летний мужчина повез на реализацию соболиные шкурки. В сумке у него была как собственная добыча, так и добыча других охотников. А вот документов, подтверждающих легальность добычи пушных животных, у него не было.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области, за нарушение правил транспортировки добычи мужчину привлекли к административному наказанию.

- Санкция предусматривает наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU