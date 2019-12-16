На неделе в Кузбассе похолодает до -27 градусов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-16T12:13:21+03:00

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Морозные ночи и по-зимнему теплые дни, снег и ветер ждут кузбассовцев в ближайшие дни. Погода будет неустойчивой, а температура будет колебаться от -27 до -2 градусов.

Во вторник, 17 декабря, в Кузбассе ожидается -9…-14 градусов. Местами будет теплее: до -3. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду. Пройдет небольшой сне. К ночи столбики термометров местами опустятся до -21 градуса. Преобладающей же температурой будет -10…-15 градусов.

В среду днем в большинстве районов ожидается -4…-9 градусов, местами – до 14. Порывистый ветер сменит направление на южное, пройдет снег. Ночь будет холоднее прежней на пару градусов.

Днем 19 декабря воздух прогреется до -2 градусов, но местами будет до -12 градусов. Порывистый южный ветер может достигать 14 метров в секунду. Вероятность осадков невелика, однако ночью местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -8…-13, а местами и до -20 градусов.

В последний рабочий день недели, в пятницу, будет холодно. В большинстве районов ожидается -12…-17 градусов, а местами синоптики прогнозируют до -22 градусов. Порывистый ветер стихнет, его направление будет неустойчивым. Осадков не ожидается, а к ночи похолодает до -17…-22, а местами и до -27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU