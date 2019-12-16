Кузбассовец пойдет под суд за истязание дочери сожительницы

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-16T12:14:59+03:00

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Перед судом предстанет 37-летний житель Промышленновского района, которого обвиняют в истязаниях 15-летней девочки. Мужчина посчитал, что школьница перестала его слушаться, и систематически избивал ее.

Побоям дочка сожительницы обвиняемого подвергалась не один месяц. По версии следствия, это происходило с января по сентябрь этого года. Мужчина посчитал, что пока работал вахтовым методом, потерпевшая перестала его слушаться. В один из дней мужчина отчитывал девочку за плохие оценки в школе, на что получил грубый ответ. Тогда он избил девочку руками. В другой раз школьнице досталось уже шлангом от стиральной машины за отказ почистить ковер. Очередную порцию избиений потерпевшая получила после того, как случайно разлила жидкость, стоявшую на столе. После этого она рассказала обо всем подруге.

-Та в свою очередь о произошедшем сообщила преподавателю, которая приехала в семью и попросила, чтобы ученица вышла к ней. Получив от подростка подтверждение факта избиения, она вызвала сотрудников полиции, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Свою вину в избиении подростка мужчина признал, теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU