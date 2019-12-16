Диспансеризация выявила у кузбассовцев 351 случай рака

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-16T14:50:33+03:00

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В области завершается программа диспансеризации населения, в которой за 11 месяц приняли участие 419 тысяч человек.

В ходе обследований у тех, кто обратился в поликлиники, выявили 13 случаев туберкулеза, 1076 случаев сахарного диабета, 351 случай онкологических заболеваний, в том числе, 164 на ранней стадии. У 11 тысяч человек впервые установили гипертонию.

Всего в 2019 году было запланировано, что диспансеризацию пройдут 411,8 тысячи кузбассовцев, профилактические медицинские осмотры – 174,8 тысяч человек. По факту получилось больше – план диспансеризации выполнен на 103 процента в целом по Кузбассу.

-Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и один раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, - сообщили в администрации области. - Для разных возрастных категорий, а также для женщин и мужчин определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур, которые проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства, работы, учебы.

В прошлом году диспансеризацию в регионе прошла 341 тысяча человек. В 267 случаях врачи обнаружили злокачественные опухоли, в 21 – туберкулез и в 953 – сахарный диабет.

ИСТОЧНИК KP.RU