В Кемерове начали работать елочные базары

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-16T19:17:32+03:00

Купить к празднику пушистых красавиц можно на 69 площадках

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С 15 декабря в Кемерове заработали елочные базары, где можно купить новогоднее деревце для украшения дома в праздники. Для продажи елок в этом году определено 69 мест.

Как рассказали в мэрии, базары расположены во всех районах города. Здесь же, помимо елок, можно приобрести и хвойные букеты.

Площадки будут расположены в следующих местах:

Центральный район:

- улица Коломейцева, 10;

- проспект Ленина, 90/1, 105;

- проспект Октябрьский, 9, 34;

- улица Терешковой, 22а.

Ленинский район:

- проспект Комсомольский, 71;

- проспект Ленина на пересечении с проспектом Ленинградским, 28а;

- проспект Ленина, 116, 139;

- проспект Октябрьский, 68, 78;

- проспект Химиков на пересечении с бульваром Строителей, 40;

- проспект Химиков на пересечении с проспектом Ленинградским;

- проспект Химиков, 41;

- улица Ворошилова, 10а;

- улица Марковцева, 20;

- улица Тухачевского, 56;

- проспект Ленинградский, 30/2.

Заводский район:

- переулок Щетинкина, 16;

- проспект Кузнецкий, 108;

- проспект Ленина, 3, 49;

- проспект Молодежный, 2, 2а, 9, 10, 15

- улица 2-я Камышинская, 35;

- улица Базовая, 5б;

- улица Веры Волошиной, 43;

- улица Двужильного, 6, 7, к. 3, 32;

- улица Патриотов, 29, 30, 32, 33;

- улица Пролетарская, 3, 4;

- улица Радищева, 4, 6, 11;

- улица Свободы, 19;

- улица Сибиряков-Гвардейцев, 11, 16, 18а;

- улица Тухачевского, 45в.

Рудничный район:

- проспект Шахтеров, 45, 48, 54б, 74, 85, 91, 97;

- улица Волкова, 41;

- улица Серебряный Бор, 1.

Кировский район:

- улица Григорьева, 5;

- улица Инициативная, 1, 35;

- улица Леонова, 13а, 17;

- улица Металлистов, 4б;

- улица Халтурина, 35а - 37а.

В жилых районах Ягуновский, Пионер можно будет приобрести хвойные деревья на улице Белозерной возле домов № 40а и № 44, а также на улица Новоржевской, 1а.

В жилом районе Кедровка елочный базар появится на улица Новогодней, 14, а в Лесной Поляне - на улица Щегловской, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU