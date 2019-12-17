Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире

СЕГОДНЯ 03:16 2019-12-17T03:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке полицейским жильцы одной из многоэтажек сообщили о плаче ребенка, который доносился долго время из закрытой квартиры. Прибыв на место, они обнаружили там 3-летнюю девочку без взрослых.

Сама открыть дверь малышка не могла, но объяснила людям в форме, что мама ушла из дома несколько часов назад, а она осталась в темноте одна и хочет есть.

-Полицейские попытались связаться с матерью девочки, но телефон у нее был отключен. При содействии сотрудников МЧС стражи порядка вскрыли входную дверь жилища, - рассказали в ГУ МВД по кемеровской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили оказавшуюся в опасной ситуации девочку в лечебное учреждение.

Мать девочки вскоре нашли. Как выяснилось, она была у подруги, которой якобы требовалась моральная поддержка в сложной жизненной ситуации.

В отношении нерадивой родительницы сейчас проводится проверка, которая определит, грозит ли ей уголовная ответственность. За это она может получить до трех лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о лишении новокузнечанки родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU