2019-12-17T03:16:58+03:00
Общество

Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире

Женщина ушла к подруге и заперла малышку дома
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартиреНовокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке полицейским жильцы одной из многоэтажек сообщили о плаче ребенка, который доносился долго время из закрытой квартиры. Прибыв на место, они обнаружили там 3-летнюю девочку без взрослых.

Сама открыть дверь малышка не могла, но объяснила людям в форме, что мама ушла из дома несколько часов назад, а она осталась в темноте одна и хочет есть.

-Полицейские попытались связаться с матерью девочки, но телефон у нее был отключен. При содействии сотрудников МЧС стражи порядка вскрыли входную дверь жилища, - рассказали в ГУ МВД по кемеровской области. - Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили оказавшуюся в опасной ситуации девочку в лечебное учреждение.

Мать девочки вскоре нашли. Как выяснилось, она была у подруги, которой якобы требовалась моральная поддержка в сложной жизненной ситуации.

В отношении нерадивой родительницы сейчас проводится проверка, которая определит, грозит ли ей уголовная ответственность. За это она может получить до трех лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о лишении новокузнечанки родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
Новокузнечанка оставила 3-летнюю дочь голодной в темной квартире
Погода на Новый год 2020 в Кемерове: ожидается мороз под 30 градусов
В Кемерове начали работать елочные базары
Не доехали: автобус с туристами из Шерегеша сломался на трассе
Диспансеризация выявила у кузбассовцев 351 случай рака
Сторож-фантазер из Кузбасса пытался обмануть полицию
Кузбассовец пойдет под суд за истязание дочери сожительницы
На неделе в Кузбассе похолодает до -27 градусов
В Кузбассе назначен новый заместитель прокурора
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли
Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове
Кузбассовец напугал ребенка и получил штраф
Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями
«Таксист - красавчик!»: мужчина остановил движение и перевел старушку через дорогу