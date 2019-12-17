Кузбассовцы смогут летать бесплатно в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 05:34 2019-12-17T05:34:51+03:00

Чтобы не платить за билет, нужно выполнить лишь одно условие

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В новогодние праздники, с 30 декабря по 2 января, кузбассовцы смогут воспользоваться предложением одной из авиакомпаний и совершить бесплатный перелет.

Это возможно благодаря акции, которую одна из авиакомпаний проводит уже не в первый раз. Для того, чтобы абсолютно бесплатно получить билеты на самолет, будущие пассажиры должны быть в костюме Деда Мороза или Снегурочки.

- Все знают, что рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около трех процентов клиентов не приходят, на их местах мы сможем разместить волшебников, - заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Те, кто хочет стать участником акции, должны подойти к стойке регистрации уже в костюме, заявить о желании улететь бесплатно. После регистрации при наличии свободных мест, новогодние волшебники получат билеты. Снимать костюм до конца полета нельзя. При этом к костюмам предъявляются некоторые требования: у Деда Мороза должна быть борода, у Снегурочки – коса. А еще руководство компании просит выбирать костюмы без блесток и страз, которые могут осыпаться. К слову, во время праздников 2018-2019 годов участниками акции стали 1968 Дедов Морозов и Снегурочек, а годом ранее – 385.

К слову, один из рейсов, на котором можно совершить перелет, отправляется из Кемерова в московский аэропорт «Внуково».

ИСТОЧНИК KP.RU