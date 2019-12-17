2019-12-17T06:12:23+03:00
Общество

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель

На должность назначена Елена Юрьева
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель. ФОТО: департамент культуры и национальной политики.Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель. ФОТО: департамент культуры и национальной политики.
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В новокузнецком театре кукол «Сказ»- важные перемены. Здесь произошли кадровые перестановки. Новым руководителем театра назначена 44-летняя Елена Юрьева.

Елена Юрьева до назначения на должность директора театра кукол «Сказ возглавляла департамент внутрикорпоративных СМИ, была директором герионального центра корпоративных отношений «Сибирь» в «ЕвразХолдинге. На новом посту ей предстоит, в том числе, решать задачи, связанные со строительством нового многофункционального культурного центра «КоммунАрт», в который войдет сам театр кукол «Сказ».

- У Елены Юрьевой большой опыт работы в сфере массовых коммуникаций, организации культурных, спортивных, благотворительных проектов, — отметили в департаменте культуры и национальной политики. — Новый руководитель театра имеет ведомственные и областные награды.

Нового руководителя коллективу представила начальник департамента Марина Евса и пожелала коллективу плодотворной работы и творческих успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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