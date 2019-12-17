В частном доме в Кузбассе обнаружили тела мужчины и его 6-летнего сына

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-17T09:40:17+03:00

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В Прокопьевском районе в одном из частных домов утром 17 декабря было однаружено два тела – мужчины и ребенка. Как выяснилось, это был 44-летний хозяин дома и его 6-летний сын.

К расследованию обстоятельств произошедшего тут же подключились представители областного СКР. Как было выяснено, утром 40-летняя супруга погибшего почувствовала в доме запах гари, а ее 10-летняя дочь почувствовала себя плохо. Также в доме находились муж женщины и два их сына 6 и 16-ти лет. Хозяйка вызвала скорую помощь, ее и девочку успели госпитализировать, старший мальчик не пострадал. А мужчина и его младший сын уже не подавали признаков жизни, врачам лишь оставалось констатировать их смерть.

-Установлено, что дом отапливался печью, семья на профилактических учетах не состояла. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин задымления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

Сейчас на месте работает следственная группа, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU