В трех Кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-17T11:56:08+03:00

Проект будет реализован в 2021 году

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В Кузбассе на базе трех больниц построят вертолетные площадки для санавиации. Их откроют при Новокузнецкой городской клинической больнице №1, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и Кардиологическом центре в Кемерове – там, куда чаще всего будут эвакуировать пострадавших.

– Также, мы запланировали приобрести два вертолета: «Ансат», мобильный вертолеты с медицинским модулем, и вертолет Ми-8, рассчитанный на большее количество пострадавших, – рассказал директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области.

Отметим, уже сейчас идет строительство девятнадцати эвакуационных площадок, откуда в случае экстренной ситуации будут эвакуировать пострадавших. Проект будут завершен в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU