В трех Кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных
В Кузбассе на базе трех больниц построят вертолетные площадки для санавиации. Их откроют при Новокузнецкой городской клинической больнице №1, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и Кардиологическом центре в Кемерове – там, куда чаще всего будут эвакуировать пострадавших.
– Также, мы запланировали приобрести два вертолета: «Ансат», мобильный вертолеты с медицинским модулем, и вертолет Ми-8, рассчитанный на большее количество пострадавших, – рассказал директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области.
Отметим, уже сейчас идет строительство девятнадцати эвакуационных площадок, откуда в случае экстренной ситуации будут эвакуировать пострадавших. Проект будут завершен в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU