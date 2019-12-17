2019-12-17T11:58:12+03:00
Общество

В Новокузнецке отремонтируют Южный выезд

Работы начнутся в 2020 году
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке отремонтируют Южный выездВ Новокузнецке отремонтируют Южный выездФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Новокузнецке в следующем году планируют отремонтировать Южный выезд. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Улица Нижнепролетарская вызывает у большинства новокузнечан и гостей города возмущение: состояние дорожного полотна находится в ужасном состоянии. В 2020 году Южный въезд в город приведут в порядок.

Также в городе отремонтируют девять участков, которые пришли в негодность. Их общая протяженность составит восемь километров, установят десять светофоров и завершат работы на проспекте Металлургов и Бызовском шоссе.

Об этом на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области, посвященном проблемам обеспечения безопасности дорожного движения в Кузбассе, рассказал заместитель главы Новокузнецка Евгений Бедарев.

Кроме того, он отметил, что 2019 году в городе отремонтировали 26 километров автомобильных дорог, установили 16 светофоров, поставили одну новую остановку. Это привело к сокращению количества мест концентрации ДТП.

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В течение ближайшей недели станет известно, кто будет делать проект реконструкции Южного въезда в Новокузнецк. За проект власти города готовы заплатить 15,9 миллиона рублей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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