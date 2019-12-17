Погорел на фейерверках: кемеровский предприниматель попался на взятках
Исполнительный директор одной из кемеровских компаний очень хотел заключить договор на оказание услуг по демонстрации фейерверка. Победу на конкурсе он пытался обеспечить себе при помощи взяток.
Два миллиона рублей в качестве штрафов придется заплатить одной из кемеровских компаний по решению суда. Некоторое время назад компания подала заявку на участие в конкурсе на заключение договоров на оказание услуг по демонстрации фейерверка и поставки пиротехники.
Желая обеспечить компании победу, ее исполнительный директор дал взятки должностным лицам органов местного самоуправления. Деньгами за победу на конкурсах мужчина рассчитывался четыре раза.
- В отношении должностных лиц расследуются уголовные дела, а в отношении организации, в интересах которой совершались преступные действия, прокурор района возбудил четыре дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд признал юридическое лицо виновным в совершении четырех административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей по каждому эпизоду.
ИСТОЧНИК KP.RU