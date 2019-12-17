Погорел на фейерверках: кемеровский предприниматель попался на взятках

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-17T14:07:15+03:00

За деньги он рассчитывал обеспечить победу на конкурсе

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Исполнительный директор одной из кемеровских компаний очень хотел заключить договор на оказание услуг по демонстрации фейерверка. Победу на конкурсе он пытался обеспечить себе при помощи взяток.

Два миллиона рублей в качестве штрафов придется заплатить одной из кемеровских компаний по решению суда. Некоторое время назад компания подала заявку на участие в конкурсе на заключение договоров на оказание услуг по демонстрации фейерверка и поставки пиротехники.

Желая обеспечить компании победу, ее исполнительный директор дал взятки должностным лицам органов местного самоуправления. Деньгами за победу на конкурсах мужчина рассчитывался четыре раза.

- В отношении должностных лиц расследуются уголовные дела, а в отношении организации, в интересах которой совершались преступные действия, прокурор района возбудил четыре дела об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд признал юридическое лицо виновным в совершении четырех административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей по каждому эпизоду.

ИСТОЧНИК KP.RU