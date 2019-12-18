Кемеровский машзавод задолжал сотрудникам более полмиллиона рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 04:21 2019-12-18T04:21:54+03:00

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В Кемерове обнаружилось, что машиностроительный завод «Фалар», который расположен в Кировском районе города, имеет серьезные доги по зарплате своим сотрудникам. Данный факт выявила проверка прокуратуры.

Как оказалось, люди недополучили законно положенные им деньги за сентябрь этого года, а ряд работников и пособия по временной нетрудоспособности. В отношении бухгалтера завода прокурор района возбудил административное дело, которое было направлено в Государственную инспекцию труда области. Также в суд было направлено 16 заявлений о выдаче приказов о взыскании задолженности на общую сумму 515 тысяч рублей. Суд заявления удовлетворил.

-Также прокурор внес директору завода представление об устранении выявленных нарушений законов, по результатам рассмотрения которого одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в областной прокуратуре. - В настоящее время погашена задолженность в размере 491 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU