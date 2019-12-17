2019-12-17T20:00:20+03:00
Общество

Деньги или сертификаты? Замгубернатора Андрей Панов рассказал о ситуации на «Заречной»

На шахте накопилась задолженность по зарплате
Екатерина РОМАНОВА
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Деньги или сертификаты? Замгубернатора Андрей Панов рассказал о ситуации на «Заречной»Деньги или сертификаты? Замгубернатора Андрей Панов рассказал о ситуации на «Заречной»Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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На шахте «Заречная» вместо задолженности по заработной платы горнякам выдали сертификаты в супермаркеты. Такие слухи распространяются в социальных сетях. Что же происходит сейчас на шахте?

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о том, что сейчас происходит на шахте «Заречная», где рабочим задерживают заработную плату.

- На АО «Шахта «Заречная» задолженность погашается частично. Очередные выплаты произведены 13 декабря. Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25 декабря. Изыскиваются финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам, - отметил Андрей Панов.

Впрочем, те самые сертификаты, которые якобы выдают вместо заработной платы, горнякам АО «Шахта «Заречная», шахтоучастке «Октябрьский» и АО «Шахта «Алексиевская» действительно вручили. Правда, не вместо заработной платы. Как оказалось, работникам шахты ежегодно выдают подарочные наборы. Однако в этом году их решили заменить сертификатами супермаркетов «Ярче» номиналом 1000 рублей, сеть которых широко представлена в Полысаеве и Ленинске-Кузнецком

- Никакого отношения к заработной плате эти карточки не имеют. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях состоят порядка двух тысяч человек, - добавил Андрей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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