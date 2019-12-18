В Кузбассе изъяли фейерверки первого класса опасности

СЕГОДНЯ 03:16 2019-12-18T03:16:14+03:00

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В области в преддверии Нового года проведена очередная проверка продаваемых пиротехнических изделий. И вновь не обошлось без нарушений, на этот раз в Юрге.

О том, что на улице Ленина в городе торгуют фейерверками, на которые нет документов, сообщили бдительные жители. После выезда правоохранителей информация подтвердилась. Из двух торговых точек полицейские изъяли 420 изделий пиротехники первого класса опасности, у которых не было сертификатов соответствия.

На индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы за незаконную продажу товара, который в свободном доступе запрещен или ограничен к продаже. В качестве наказания за это грозит штраф в размере четырех тысяч рублей и конфискация товара. Собранные материалы будет рассматривать мировой суд.

А вместе с тем полицейские напоминают кузбассовцам, что при покупке пиротехники

нужно требовать у продавцов сертификаты соответствия.

-Их подлинность можно проверить на сайте федеральной службы Росаккредитации, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Приобретать такую продукцию следует в специализированных магазинах, использовать только в соответствии с прилагаемой инструкцией.

О фактах нарушений правил оборота пиротехники можно сообщить по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 32-71-19 или 02 (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU