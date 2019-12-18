2019-12-18T06:13:00+03:00
Происшествия

Два подростка ушли из школы в Кемерове и пропали

Дети пропали 17 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Два подростка ушли из школы в Кемерове и пропали. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Два подростка ушли из школы в Кемерове и пропали. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают двух подростков. Во вторник, 17 декабря, Дмитрий Курбатов и Илья Ерошенко ушли из школы и пропали.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают, что 14-летний Дима Курбатов и 13-летний Илья Ерошенко после уроков вышли из школы, и с тех пор их никто не видел. При этом отмечается, что оба могли отправиться в любой город Кузбасса.

Приметы Дмитрия Курбатова:

Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в темно-синий джемпер, черные джинсы, черные ботинки.

С собой был голубой рюкзак c надписью NIKE.

Приметы Ильи Ерошенко:

Рост 169 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в темно-синий джемпер с клетчатой рубашкой, темно-синие брюки, черная шапка с белой буквой В.

С собой был темно-синий рюкзак с белой надписью NIKE.

Если вам известно местонахождение подростков, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции. Сделать это можно по телефонам 112 и 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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