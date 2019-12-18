СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-18T07:29:32+03:00

Кемеровская елка за 18 миллионов стала одной из самых высоких в России. ФОТО: Константин Ивачев

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Один из туристических порталов составил рейтинг самых высоких главных елок городов России. В топ-20 рейтинга вошла елка из Кемерова.

В рейтинге учитывалась высота как живых, так и искусственных новогодних елей, которые установлены в областных и республиканских центрах. Кемеровская ель, высота которой составляет 25 метров, находится на 17-й строке рейтинга. Ее опережают другие 25-метровые ели, установленные в Пензе, Ставрополе, Самаре, Иркутске и Санкт-Петербурге.

На первых же строках рейтинга 55-метровая ель из Красноярска, 50-метровая из Екатеринбурга, 35-метровая казанская, 32-метровые барнаульская и тульская. В нескольких городах, вошедших в рейтинг, ставят живые ели. Это 30-метровое дерево в Уфе, 27-метровое в Москве, 15-метровое в Брянске.

Напомним, на приобретение новой праздничной ели для Кемерова было направлено 18 миллионов рублей. Столь высокая цена вызвала немало споров и даже стала предметом шуток. Более того, одно из турагентств организует туры к кемеровскому новогоднему дереву.

ИСТОЧНИК KP.RU