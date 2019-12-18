СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-18T08:11:30+03:00

За 15 срубленных пихт кузбассовцы могут лишиться свободы и миллионов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Кемеровском районе злоумышленники срубили 15 пихт. За преступлением обязательно последует наказание: черные лесорубы могут лишиться свободы и заплатят большой штраф.

Незаконная заготовка хвойных деревьев возле деревни Вотиновки оценена в 187 тысяч рублей - именно такую сумму ущерба называет пресс-служба прокуратуры Кемеровского района.

- Поскольку по результатам проверки усматриваются признаки преступления, незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь виновным грозит наказание. За 15 срубленных пихт они могут лишиться свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или же выплатить штраф в размере от одного до трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU