2019-12-18T08:11:30+03:00
Происшествия

За 15 срубленных пихт кузбассовцы могут лишиться свободы и миллионов

Злоумышленники срубили деревья возле деревни Вотиновки
Екатерина РОМАНОВА
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За 15 срубленных пихт кузбассовцы могут лишиться свободы и миллионовЗа 15 срубленных пихт кузбассовцы могут лишиться свободы и миллионовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кемеровском районе злоумышленники срубили 15 пихт. За преступлением обязательно последует наказание: черные лесорубы могут лишиться свободы и заплатят большой штраф.

Незаконная заготовка хвойных деревьев возле деревни Вотиновки оценена в 187 тысяч рублей - именно такую сумму ущерба называет пресс-служба прокуратуры Кемеровского района.

- Поскольку по результатам проверки усматриваются признаки преступления, незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь виновным грозит наказание. За 15 срубленных пихт они могут лишиться свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или же выплатить штраф в размере от одного до трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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