Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9 процента годовых
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную процентную ставку по автокредитованию до 9,9 процента годовых. Ставка применяется при кредитовании физических лиц на покупку новых автомобилей или автомобилей с пробегом и действует в рамках нового тарифного плана «ПРОМО» при минимальном первоначальном взносе 30 процентов от стоимости автомобиля, при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика, а также страховании предмета залога.
Тарифный план «ПРОМО» применяется в рамках программы автокредитования «АВТОПАРТНЕР» и распространяется на ключевые автосалоны-партнеры Банка. С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Документы».
Кредит можно получить как на покупку нового автомобиля, так и на автомобиль с пробегом. Срок кредитования - от 12 до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос – 20 процентов от стоимости автомобиля. Сумма кредита от 100 тысяч рублей.
Ознакомиться с полными условиями автокредитования можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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