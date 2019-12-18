2019-12-18T08:43:31+03:00
Общество

Новогодный хоровод пусть нам счастье принесет: Дед Мороз созывает гостей в Томскую писаницу

В музее-заповеднике пройдет праздник «У порога Новый год!»
Яков КРЫМСКИЙ
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Зимние забавы на свежем воздухе создадут праздничное настроение. Фото: "Томская писаница"Зимние забавы на свежем воздухе создадут праздничное настроение. Фото: "Томская писаница"
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21 и 22 декабря на "Томской Писанице" пройдет яркая, зрелищная, заводная программа с чудесами, песнями и танцами "У порога Новый год".

В этой настоящей новогодней сказке есть все, чтобы каждый гость почувствовал праздничную атмосферу: Снегурочка и Главный Кузбасский Дед Мороз, игры и конкурсы с аниматорами в сказочном лесу.

Дети и взрослые смогут поводить хороводы вокруг новогодней ёлки, поучаствовать в играх и забавах и, конечно, посетить резиденцию Главного Волшебника Кузбасса. Праздничное настроение помогут создать зимние аттракционы, горки и свежий морозный воздух.

Новогодние мастер классы по изготовлению ёлочных игрушек, восковых свечей и сувенирных валенок пройдут в центре ремесел.

Начало программы в 13:00.

Справки по телефону 8 800 600 92 93

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