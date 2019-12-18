Новогодный хоровод пусть нам счастье принесет: Дед Мороз созывает гостей в Томскую писаницу
21 и 22 декабря на "Томской Писанице" пройдет яркая, зрелищная, заводная программа с чудесами, песнями и танцами "У порога Новый год".
В этой настоящей новогодней сказке есть все, чтобы каждый гость почувствовал праздничную атмосферу: Снегурочка и Главный Кузбасский Дед Мороз, игры и конкурсы с аниматорами в сказочном лесу.
Дети и взрослые смогут поводить хороводы вокруг новогодней ёлки, поучаствовать в играх и забавах и, конечно, посетить резиденцию Главного Волшебника Кузбасса. Праздничное настроение помогут создать зимние аттракционы, горки и свежий морозный воздух.
Новогодние мастер классы по изготовлению ёлочных игрушек, восковых свечей и сувенирных валенок пройдут в центре ремесел.
Начало программы в 13:00.
Справки по телефону 8 800 600 92 93
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